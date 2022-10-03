Песков раскритиковал Кадырова за излишнюю эмоциональность в оценке спецоперации

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обвинил в отступлении с Красного Лимана генерал-полковника Александра Лапина.

Песков раскритиковал Кадырова за излишнюю эмоциональность в оценке спецоперации. Об этом пишет URA.RU.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова на отход российских войск от Красного Лимана.

«Даже в тяжелые моменты главы регионов РФ должны воздерживаться от проявления эмоций при оценке результатов спецоперации России на Украине», — заявил Песков.

Напомним, в субботу, 1 октября, российские войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обвинил в отступлении генерал-полковника Александра Лапина.