Малков: часть мобилизованных рязанцев направят на обучение в Нижегородскую область

Мобилизованные в ближайшее время отправятся в центр боевой подготовки в Нижегородской области.

Часть мобилизованных рязанцев направят на обучение в Нижегородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Малков отметил, что мобилизованные в ближайшее время отправятся в центр боевой подготовки в Нижегородской области. Также глава региона напомнил о том, что обеспечение и условия проживания мобилизованных рязанцев отслеживаются независимо от того, где именно они проходят подготовку.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области мобилизовали очередную группу военных.

Фото Telegram-канал Павла Малкова