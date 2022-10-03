Эксперты пояснили, что Украина не вступит в НАТО до завершения спецоперации

По их словам, вступление страны в альянс может занять годы.

Эксперты пояснили, что Украина не вступит в НАТО до завершения спецоперации. Об этом пишет RT со ссылкой на The New York Times.

Обозреватели издания Эндрю Крамер и Дэн Билефски рассказали, что альянс вряд ли примет в свои ряды страну, принимающую участие в боевых действиях, так как придерживается принципа коллективной обороны.

Эксперты предположили, что вступление Украины в НАТО может занять месяцы или даже годы.

Ранее Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его заявление прозвучало после того, как президент Владимир Путин подписал документы о вхождении в состав России четырех новых областей.

Позже генсек НАТО сообщил о невозможности ускоренного вступления Украины в альянс.