Депутата от Рязанской области Андрея Красова назначили координатором в Запорожской области

Также известно, что в ЛНР координатором назначили Виктора Водолацкого, в ДНР − Дмитрия Саблина, а в Херсонской области − Глеба Хора.

В Госдуме выбрали представителей для новых территорий. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании парламента.

Так, Госдуму в Запорожской области будет представлять депутат от Рязанской области Андрей Красов. Также известно, что в ЛНР координатором назначили Виктора Водолацкого, в ДНР — Дмитрия Саблина, а в Херсонской области — Глеба Хора.

Они будут открывать приемные, вести прием граждан и решать их проблемы.

«Каждая фракция примет решение о своих представителях в новых субъектах и выстроит там работу», — отметил Вячеслав Володин.

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