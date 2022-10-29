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Жители деревни под Рязанью пожаловались на отсутствие дороги и освещения
Селяне говорят, что каждый год проблемы возникают на улице 1-я Линия.

Жители деревни Хирино пожаловались на отсутствие дороги и освещения на одной из своих немногочисленных улиц. Пост опубликован в группе RZN Life

Селяне говорят, что каждый год проблемы возникают на улице 1-я Линия.

«Каждый год одно и тоже. У администрации нет денег. За 10 лет могли бы уже выделить хоть на щебенку. А как водить детей в садик? А в школу? А обратно из школы в темноту по такой каше как ходить?» — говорится в посте.

В ответе официального аккаунта местной власти говорится, что негодование местных жителей понимают и с ним согласны. Однако обещаний, что проблема решится, не последовало.

«Осложняется все тем, что улица новая, еще до конца не застроена и не сформирована», — сказано в комментарии.

В лучшем случае к вопросу вернутся в 2023 году.