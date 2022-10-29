Жителей Рязанской области предупредили о тумане

Рязанцев предупредили об утреннем тумане. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 29 октября.

Рязанцев предупредили об утреннем тумане. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 29 октября.

По данным гидрометеорологов, ночью и утром с сохранением в первой половине дня на территории региона местами ожидается туман с видимостью 200-800 м.

Жителей просят учитывать, что при тумане возникает снижение видимости, растет риск вероятности ДТП на дорогах. Рязанцев просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.