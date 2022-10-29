В Рязанской области ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег

В воскресенье, 30 октября, в регионе ожидается облачная погода.

В Рязанской области ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В воскресенье, 30 октября, в регионе ожидается облачная погода. Ночью пойдет дождь, а днем местами будет дождь и выпадет мокрый снег.

Ветер юго-западного и северо-западного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью местами порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, а днем — 15-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем составит +6, +11 градусов, к вечеру похолодает до 0,-5 градусов.