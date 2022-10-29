В Рязани за пять месяцев заменят 15 тысяч светильников

Работы по модернизации уличного освещения проводят в рамках двухлетнего контракта.

В Рязани до конца февраля 2023 года заменят около 15 тысяч светильников. Об этом сообщила мэрия. Работы по модернизации уличного освещения проводят в рамках двухлетнего контракта.

По данным на четверг, 27 октября, светильники меняли по следующим улицам: Высоковольтной, Дзержинского, Первомайском проспекте, Новоселов, Яблочкова, Верхней, Тимуровцев, Тимакова, Петрова, Соборной, Новослободской, Вознесенского, Грибоедова, Семена Середы, Ленинского Комсомола, Чкалова.

На выходных, 29-30 октября, фонари заменят на Высоковольтной, Весенней, Дзержинского, Завражнова, Первомайском проспекте, Безбожной, Вокзальной, Коммунистическом переулке, Интернациональной, Бирюзова, проезде Шабулина, Семчинской, Княжьем поле, Кремлевском вале, Грибоедова, Скоморошинской, Подгорной, Соборной, Некрасова, Новослободской, Лево-Лыбедской, Татарской, 2-ом Осеннем переулке, Пушкина, Ленинского комсомола, Типанова, МОГЭС, Шевченко, Строителей, Октябрьской, проезде Шабулина, Чкалова.