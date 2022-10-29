Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 29
11°
Вск, 30
11°
Пнд, 31
ЦБ USD 61.53 0.17 29/10
ЦБ EUR 61.13 -0.44 29/10
Нал. USD 64 / 68.5 29/10 08:00
Нал. EUR 63.4 / 65.99 29/10 08:00
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
Вчера 16:27
1 142
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
10 538
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
8 834
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
11 867
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани за пять месяцев заменят 15 тысяч светильников
Работы по модернизации уличного освещения проводят в рамках двухлетнего контракта.

В Рязани до конца февраля 2023 года заменят около 15 тысяч светильников. Об этом сообщила мэрия. Работы по модернизации уличного освещения проводят в рамках двухлетнего контракта.

По данным на четверг, 27 октября, светильники меняли по следующим улицам: Высоковольтной, Дзержинского, Первомайском проспекте, Новоселов, Яблочкова, Верхней, Тимуровцев, Тимакова, Петрова, Соборной, Новослободской, Вознесенского, Грибоедова, Семена Середы, Ленинского Комсомола, Чкалова.

На выходных, 29-30 октября, фонари заменят на Высоковольтной, Весенней, Дзержинского, Завражнова, Первомайском проспекте, Безбожной, Вокзальной, Коммунистическом переулке, Интернациональной, Бирюзова, проезде Шабулина, Семчинской, Княжьем поле, Кремлевском вале, Грибоедова, Скоморошинской, Подгорной, Соборной, Некрасова, Новослободской, Лево-Лыбедской, Татарской, 2-ом Осеннем переулке, Пушкина, Ленинского комсомола, Типанова, МОГЭС, Шевченко, Строителей, Октябрьской, проезде Шабулина, Чкалова.