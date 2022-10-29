В России упростят передачу сведений о заемщиках-участниках спецоперации

В Госдуме заявили об упрощении с ноября передачи сведений о заемщиках-участниках спецоперации, которые имеют право на кредитные каникулы. Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы Российской Федерации.

В Госдуме заявили об упрощении с ноября передачи сведений о заемщиках-участниках спецоперации, которые имеют право на кредитные каникулы. Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы.

В сообщении говорится, что об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Наши солдаты и офицеры обеспечивают безопасность страны и граждан, они должны быть уверены, что о них и их семьях позаботятся», — отметил спикер.