В Пителинском районе водитель УАЗ насмерть сбил 65-летнюю женщину

В пятницу, 28 октября, около 19:20 в селе Нестерово Пителинского района под колесами «УАЗ Патриот» погибла пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу, 28 октября, около 19:20 в селе Нестерово Пителинского района под колесами «УАЗ Патриот» погибла пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло на улице Центральной напротив дома 54. По предварительной информации, 30-летний местный житель объезжал препятствие и сбил 65-летнюю женщину, двигающуюся в попутном направлении.

В результате аварии женщина-пешеход погибла.

Проводится проверка.