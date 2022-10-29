В Окском заповеднике засняли массовый лет серых бабочек

В объектив фотоловушки для лосей попало скопление пядениц осенних.

В Окском заповеднике засняли массовый лет серых бабочек. Видео опубликовали в группе «Кабаны и другие звери» «ВКонтакте».

В объектив фотоловушки для лосей попало скопление пядениц осенних.

«Этой осенью в пойме Пры невероятное количество серых бабочек — пядениц осенних. Одни еще летают, другие сидят на дубовых стволах, третьи — под этими стволами валяются», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рязанский энтомолог Виктор Буртнев обнаружил локальную популяцию красновато-серой шерстолапки, а в Окском заповеднике нашли редкий вид бабочек из семейства ураний.