В Клепиковском районе в ДТП пострадала десятилетняя девочка

Авария произошла в субботу, 29 октября, в 09:45 на 459 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».

В Клепиковском районе в ДТП пострадала десятилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в субботу, 29 октября, в 09:45 на 459 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».

75-летний водитель на Niva Chevrolet ехал в сторону Рязани и на повороте к поселку Болонь столкнулся с «ВАЗом», которым управлял 18-летний водитель.

В ДТП пострадали водители обеих машин, а также десятилетняя пассажирка «ВАЗа».

Проводится проверка.