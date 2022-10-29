В четырех районах Рязанской области уничтожили заросли дикорастущей конопли

Общая площадь очагов составила 460 квадратных метров.

В четырех районах Рязанской области уничтожили заросли дикорастущей конопли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Очаги конопли нашли в Сараевском, Сасовском, Спасском и Шиловском районах. Общая площадь зарослей составила 460 квадратных метров. В Шиловском районе уничтожали коноплю на площади 225 квадратных метров.

Их уничтожили для «устранения возможности заготовки наркопотребителями дикорастущей конопли в качестве сырья».

Обследование территории области продолжается.