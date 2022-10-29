Столичные синоптики спрогнозировали снег в последний день октября

В ночь на 31 октября установится уверенно прохладная погода: ночью будет небольшой минус.

Столичные синоптики опубликовали прогноз, в котором говорят о возможном выпадении снега в понедельник, 31 октября.

По их мнению, в последние выходные октября, в Москве и соседними с ней регионами, будет тепло и влажно. К понедельнику, 31 октября, может пойти снег.

В ночь на последний день октября установится уверенно прохладная погода: ночью будет небольшой минус.