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Спецоперацию включили в курс истории для российских старшеклассников
Российским старшеклассникам будут рассказывать о спецоперации на Украине. Тему включили в базовый курс истории, следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

Российским старшеклассникам будут рассказывать о спецоперации на Украине. Тему включили в базовый курс истории, следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

«Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах ХХ — начала XXI веков, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ — начала XXI веков», — сообщается в тексте документа.

Одиннадцатиклассникам на «Истории России» будут рассказывать о госперевороте на Украине 2014 года, воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, Минских соглашениях по Донбассу. Освещается также гуманитарная поддержка ДНР и ЛНР, введение США и странами Запада антироссийских санкций и их последствиях.

Также в обновленной программе значатся темы «Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 года и его последствия. Россия в современном мире».