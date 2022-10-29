Россиянам объяснили, когда опасно соглашаться на обработку личных данных

Россиянам пояснили, когда не следует соглашаться на обработку персональных данных. Об опасности этого в ряде случаев рассказал агентству «
По его словам, подобный вопрос задается буквально везде, однако не во всех случаях такое согласие давать безопасно. Если цели получения такого согласия не ясны или человек не уверен в надежности оператора персональных данных, то давать его не стоит.
По мнению Виноградова, эти цели оправданы при взаимодействии с органами власти, финансовыми организациями, при устройстве на работу или поступлении на учебу. Такие операторы понимают свою ответственность и довольно надежно защищают информацию от передачи третьим лицам.
«Если же вы зашли на сайт, например, развлекательного характера, который предполагает заполнение развернутой анкеты, в том числе с указанием личной информации, стоит задуматься — а зачем владельцам ресурса так много знать о вас? Не будут ли переданы эти сведения навязчивым маркетологам или „слиты“ откровенным мошенникам?» — подчеркнул юрист.
При возникающих вопросах в конкретной ситуации человек имеет право поинтересоваться, зачем и кому нужны его персональные данные. Например, попросить у оператора ссылку на закон или нормативно-правовой акт, обязывающий предоставить информацию в запрошенном объеме.