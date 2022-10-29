Россиянам объяснили, когда опасно соглашаться на обработку личных данных

Россиянам пояснили, когда не следует соглашаться на обработку персональных данных. Об опасности этого в ряде случаев рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Россиянам пояснили, когда не следует соглашаться на обработку персональных данных. Об опасности этого в ряде случаев рассказал агентству « Прайм » декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, подобный вопрос задается буквально везде, однако не во всех случаях такое согласие давать безопасно. Если цели получения такого согласия не ясны или человек не уверен в надежности оператора персональных данных, то давать его не стоит.

По мнению Виноградова, эти цели оправданы при взаимодействии с органами власти, финансовыми организациями, при устройстве на работу или поступлении на учебу. Такие операторы понимают свою ответственность и довольно надежно защищают информацию от передачи третьим лицам.

«Если же вы зашли на сайт, например, развлекательного характера, который предполагает заполнение развернутой анкеты, в том числе с указанием личной информации, стоит задуматься — а зачем владельцам ресурса так много знать о вас? Не будут ли переданы эти сведения навязчивым маркетологам или „слиты“ откровенным мошенникам?» — подчеркнул юрист.

При возникающих вопросах в конкретной ситуации человек имеет право поинтересоваться, зачем и кому нужны его персональные данные. Например, попросить у оператора ссылку на закон или нормативно-правовой акт, обязывающий предоставить информацию в запрошенном объеме.