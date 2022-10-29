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Полиция объявила в розыск блогера Максима Каца*
МВД России объявило в розыск по уголовной статье блогера Максима Каца*. Это следует из ведомственной базы разыскиваемых, сообщает РИА Новости.

МВД России объявило в розыск по уголовной статье блогера Максима Каца*. Это следует из ведомственной базы разыскиваемых, сообщает РИА Новости.

Он разыскивается по статье Уголовного кодекса, но о какой статье идет речь, не уточняется.

В июле Минюст внес Каца* в перечень физлиц, выполняющих функции иноагента.

Также в базе розыска МВД появился сооснователь проекта «Диссернет» и журналист «Новой газеты» Андрей Заякин. Он разыскивается по статье УК, но подробности также не разглашаются.

В конце августа стало известно, что на Заякина завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности, по ней предусмотрено лишение свободы от 3 до 8 лет. Ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. На время следствия Заякину запретили с 20:00 до 8:00 покидать жилище без письменного разрешения следователя, общаться с кем-то, кроме близких родственников, выходить в интернет, отправлять и получать почту.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента