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На уроках ОБЖ для старшеклассников введут элементы военной подготовки
Детей научат обращаться с автоматом Калашникова, оказывать первую медицинскую помощь в бою, им объяснят принцип действия гранат Ф-1 и РГД-5.

Для учащихся 10 и 11 классов на уроках ОБЖ появятся элементы начальной военной подготовки.

Это следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ начального общего образования. Детей научат обращаться с автоматом Калашникова, оказывать первую медицинскую помощь в бою, им объяснят принцип действия гранат Ф-1 и РГД-5.

В модуль включены темы «Строевая подготовка и воинское приветствие», «Выполнение воинского приветствия на месте и в движении», «Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы», «Устройство и принцип действия ручных гранат» и другие. Также старшеклассников научат действовать в современном общевойсковом бою, расскажут о составе и вооружении мотострелкового отделения на БМП, инженерном оборудовании позиции солдата.