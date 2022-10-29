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На Урале директор предприятия избил работника, а затем сжег его
Злоумышленник не признал свою вину, но следователи собрали достаточное количество доказательств, дело направили в суд. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

На Урале директор предприятия избил работника, а затем сжег его. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления следкома.

Инцидент произошел в середине августа 2022 года в Нижнем Тагиле. Между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры пьяный 59-летний руководитель предприятия металлическим предметом несколько раз ударил своего 62-летнего подчиненного. После этого мужчина затолкал тело работника в багажник, привез его к трассе «Екатеринбург — Серов», где облил горючей жидкостью и поджег. От полученных травм мужчина умер.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Злоумышленник не признал свою вину, но следователи собрали достаточное количество доказательств, дело направили в суд. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.