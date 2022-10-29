На улице Новоселов в массовом ДТП погиб водитель «Рено»

В Рязани в результате массовой аварии на улице Новоселов, 37 погиб один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани в результате массовой аварии на улице Новоселов, 37 погиб один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в субботу, 29 октября, примерно в 00:05. По предварительной информации, 38-летний рязанец за рулем Renault Megan въехал в впереди стоящий ГАЗ 2217 под управлением 53-летнего-мужчины. От удара ГАЗ врезался в стоящую впереди «Ладу Веста» под управлением 46-летнего водителя.

В результате аварии водитель Renault погиб, 46-летний пассажир иномарки и 26-летняя пассажирка ГАЗ 2217 госпитализированы. Проводится проверка.

Напомним, ранее видео с места аварии опубликовали в соцсетях.