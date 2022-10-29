Эпидемиолог оценила опасность штамма коронавируса «цербер» для россиян

Новый вариант коронавируса «цербер» не вызовет мощного подъема заболеваемости в России. Об этом заявила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Новый вариант коронавируса «цербер» не вызовет мощного подъема заболеваемости в России. Об этом заявила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, иммунитет к COVID сейчас есть почти у всех, хотя бы частичный. Поэтому Пшеничная считает, что даже если новый вариант «цербер» и получит распространение в России, то мощного подъема заболеваемости не ожидается.