Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
Сбт, 29
10°
Вск, 30
11°
ЦБ USD 61.53 0.17 29/10
ЦБ EUR 61.13 -0.44 29/10
Нал. USD 64.11 / 64.27 28/10 16:25
Нал. EUR 62.9 / 63.8 28/10 16:25
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
1 час назад
137
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
9 630
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
8 001
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
10 916
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
За сутки мошенники обманули двух рязанцев на 700 тысяч рублей
В полиции напомнили, что телефонные мошенники продолжают похищать сбережения рязанцев.

Телефонные мошенники продолжают похищать сбережения рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полиции заявили, что за последние сутки в Железнодорожном районе Рязани зарегистрировали два факта мобильного мошенничества. Общая сумма похищенных денег составила 700 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД напомнили, что не стоит сообщать по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт или называть код, который поступил смс-сообщением.

«Будьте уверены: так действуют мошенники, незамедлительно прервите разговор», — отметили в сообщении.