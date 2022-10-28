За сутки мошенники обманули двух рязанцев на 700 тысяч рублей
В полиции напомнили, что телефонные мошенники продолжают похищать сбережения рязанцев.
Телефонные мошенники продолжают похищать сбережения рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
В полиции заявили, что за последние сутки в Железнодорожном районе Рязани зарегистрировали два факта мобильного мошенничества. Общая сумма похищенных денег составила 700 тысяч рублей.
В пресс-службе УМВД напомнили, что не стоит сообщать по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт или называть код, который поступил смс-сообщением.
«Будьте уверены: так действуют мошенники, незамедлительно прервите разговор», — отметили в сообщении.