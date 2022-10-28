За неделю домой вернулись 30 ошибочно призванных рязанцев

В Рязанской области за неделю домой вернулись еще 30 рязанцев, решение о мобилизации которых отменили. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.

Среди тех, кого вернули домой, оказались отец ребенка-инвалида, имеющего паллиативный статус, из Касимова, сотрудник предприятия ВПК, имеющий бронь, несколько жителей региона, страдающих серьезными заболеваниями, которые подтвердились в учебном центре во время медкомиссий.

Всего с начала кампании домой вернулись более 290 ошибочно мобилизованных рязанцев.