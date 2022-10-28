Врач назвал диагноз, с которым не возьмут в армию

Люди, страдающие от псориаза, не подлежат призыву на военную службу. Об этом РИАМО сообщила врач-дерматовенеролог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Юлия Соколова.

По словам специалиста, по закону заболевание является непризывным и его обладателям должны утвердить одну из категорий годности. Врач пояснила, что при длительной болезни с рецидивами ставят категорию годности В — «ограниченно годен к военной службе».

Дерматовенеролог объяснила, что псориаз — это хроническое заболевание с волнообразным течением, возникающее обычно после 15 лет. При псориазе на обновление клеток эпидермиса уходит 4-7 суток, а нормой является срок в 3-4 недели. Кожа во время заболевания становится грубой и сухой, роговой слой эпидермиса утолщается. Со временем коже становится трудно удерживать влагу, она подвергается дегидратации. На разных участках тела появляются бляшки красного цвета с белесыми чешуйками.