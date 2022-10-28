Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
Сбт, 29
10°
Вск, 30
11°
ЦБ USD 61.36 -0.07 28/10
ЦБ EUR 61.57 0 28/10
Нал. USD 64.05 / 64.27 28/10 13:35
Нал. EUR 63.05 / 63.8 28/10 13:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
9 506
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
7 898
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
10 776
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
13 494
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Власти Херсона заявили, что укрепляют город на случай прорыва ВСУ
Так, в зданиях укрепляют первые этажи мешками с песком, чтобы защищаться и отбивать атаки в черте города.

Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева, передали РИА Новости.

Так, в зданиях укрепляют первые этажи мешками с песком, чтобы защищаться и отбивать атаки в черте города. Губарева также заявила, что снижение числа жителей в городе — тоже своего рода некое укрепление. Это позволяет выявлять диверсионно-разведывательные группы и сторонников ВСУ.

«Вывоз людей из города — это тоже некое укрепление. Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определенной мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка», — заключила Губарева.