Власти Херсона заявили, что укрепляют город на случай прорыва ВСУ

Так, в зданиях укрепляют первые этажи мешками с песком, чтобы защищаться и отбивать атаки в черте города.

Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева, передали РИА Новости.

Так, в зданиях укрепляют первые этажи мешками с песком, чтобы защищаться и отбивать атаки в черте города. Губарева также заявила, что снижение числа жителей в городе — тоже своего рода некое укрепление. Это позволяет выявлять диверсионно-разведывательные группы и сторонников ВСУ.

«Вывоз людей из города — это тоже некое укрепление. Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определенной мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка», — заключила Губарева.