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«Ведомости»: частичная мобилизация в России завершится до следующей недели

В России частичная мобилизация предположительно завершится до следующей недели. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в парламенте и собеседника, близкого к администрации президента.

«Указа президента по этому поводу может и не быть. Законом „О мобилизации и мобилизационной подготовке“ не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации», — сообщил источник издания.

Отмечается, что Минобороны изначально планировало завершить частичную мобилизацию к концу октября — началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников, который начнется 1 ноября.