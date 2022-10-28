В Рязанской области вновь проводили еще одну группу мобилизованных

Утром в пятницу, 28 октября, в Пителине Рязанской области проводили группу мобилизованных. Об этом пишет ИД « Пресса ».

На военные сборы проводили 22 человек — жителей районного центра и сельских поселений.

«Ребята эти имеют, как правило, необходимые военные специальности. Повестки им вручили накануне специалисты по воинскому учету местных администраций», — сообщила замглавы администрации Пителинского района Людмила Агапкина.

Жители района собрались проводить близких и родственников. Также на проводы пришли помощник губернатора Рязанской области по Пителинскому району Николай Дудкин, глава Нестеровского сельского поселения Евгений Родин, председатель районного совета ветеранов Александр Шагаев, благочинный по Пителинскому району, настоятель Вознесенского храма протоиерей Олег Трофимов. Они пожелали мужчинам служить верой и правдой своему Отечеству и вернуться домой живыми и здоровыми.