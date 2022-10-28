В Рязанской области простились с погибшим на Донбассе Михаилом Пушковым

В Рязанской области простились со старшим лейтенантом, начальником связи-командиром взвода гаубично-артиллерийского дивизиона в/ч 3183 Михаилом Пушковым, погибшим во время специальной военной операции на Украине. Об этом пишет ИД « Пресса ».

На прощание приехали родные и близкие военнослужащего, представители рязанской власти, Рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны.

Губернатор Павел Малков выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее в Скопине простились с Жудыгали Батыргалиевым, погибшим на Украине.