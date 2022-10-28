В Рязанской области завершился пожароопасный сезон

Специалисты связывают это с установлением осенней дождливой погоды.

С 27 октября пожароопасный сезон в Рязанской области официально завершен. Информация об этом размещена на сайте министерства природопользования Рязанской области.

Специалисты связывают это с установлением осенней дождливой погоды.

В этом году в регионе произошло 52 лесных пожара на общей площади 32 462,7 га. Перехода огня на населенные пункты удалось не допустить.

Лесная охрана начинает готовиться к пожароопасному сезону 2023 года. Для профилактики возгораний от населения требуют соблюдения правил пожарной безопасности.