В Рязанской области завершился пожароопасный сезон
Специалисты связывают это с установлением осенней дождливой погоды.
С 27 октября пожароопасный сезон в Рязанской области официально завершен. Информация об этом размещена на
Специалисты связывают это с установлением осенней дождливой погоды.
В этом году в регионе произошло 52 лесных пожара на общей площади 32 462,7 га. Перехода огня на населенные пункты удалось не допустить.
Лесная охрана начинает готовиться к пожароопасному сезону 2023 года. Для профилактики возгораний от населения требуют соблюдения правил пожарной безопасности.