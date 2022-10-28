В Рязани обсудили озеленение города

Мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с участниками молодежного экофорума. Об этом она написала на странице «ВКонтакте».

Глава горадминистрации обсудила с представителями общественных организаций, школьниками, студентами и преподавателями озеленение, внедрение «зеленого подхода» в молодежной среде.

По словам Сорокиной, идея форума возникла несколько месяцев назад на встрече с экспертами в области экологии. В рамках мероприятия прошла «Зеленая неделя», во время которой желающие высадили аллеи войлочной вишни на Рязанской городской станции юных натуралистов, участвовали в акции «Добрые крышечки» от ЦДТ «Октябрь» и мероприятии «Умный взгляд на пластик» от дворца творчества «Приокский». Школа № 47 провела экологический квест «Друзья родной природы».Студенты помогали в борьбе с вредителем — непарным шелкопрядом, атаковавшим городские зеленые насаждения. Сорокина заявила, что основной его очаг на территории ЦПКиО ликвидировали.

Мэр города рассказала также о методических материалах для студентов, обучающихся на отделениях экологии и природопользования. Один из авторов — уроженка Рязани Анна Чигарина, первый заместитель директора Общероссийской организации «Городские реновации», член правления АНО «Центр устойчивого развития». Работа посвящена методам внедрения стандартов «зеленого офиса» на территории города Москвы. Сорокина рассказала, что рязанка — также автор и руководитель социально-экологических проектов «Мастерская ресайклинга», «#ЯБеру», «Эко-шкаф», «Зеленый офис».

«Обязательно изучим опыт коллег», — отметила мэр.

По ее словам, на данный момент перед городскими властями стоит задача озеленения центра города.

«Концепция озеленения была опубликована — все могли внести предложения как озеленить город, какие виды деревьев и кустарников высадить, как обеспечить максимально бережный и эффективный уход за ними. Теперь обобщим и обязательно обсудим с экспертами», — заявила Сорокина.

Кроме того, с активистами на форуме обсудили вопросы экологии, состояние атмосферного воздуха. По словам главы горадминистрации, идет работа над проектами и реализация акций, которые помогут улучшить обстановку в Рязани.