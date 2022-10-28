В Рязани с 1 декабря изменятся тарифы на платном путепроводе в Соколовке

В Рязани с 1 декабря 2022 года изменятся тарифы через проезд по путепроводу в Соколовке. Об этом сообщил сайт ИК «РПД».

Стоимость проезда для легковых автомобилей до 2,1 метра составит по бесконтактной смарт-карте 25 рублей, наличными или по банковской карте — 35 рублей.

Тариф для транспортных средств высотой от 2,1 метра до 2,6 метра составит по бесконтактной смарт-карте 50 рублей, наличными или по банковской карте — 70 рублей.

Стоимость для транспортных средств выше 2,6 метра составит по бесконтактной смарт-карте 75 рублей, наличными или по банковской карте — 120 рублей.

Напомним, последний раз тарифы для проезда через путепровод менялись в 2016 году.