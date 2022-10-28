В Госдуму внесли проект о праве родителей находиться в больнице с детьми до восьми лет

Тем самым депутаты хотят расширить возможности родителей, которые могут находиться с детьми в стационаре «без взимания платы за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания».