В Госдуму внесли проект о праве родителей находиться в больнице с детьми до восьми лет
Тем самым депутаты хотят расширить возможности родителей, которые могут находиться с детьми в стационаре «без взимания платы за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания».
В Госдуму внесли проект о праве родителей находиться в больнице с детьми до восьми лет. Об этом в пятницу, 28 октября,
Депутаты от партии «Новые люди» выступили с инициативой увеличить возрастной минимум для детей с четырех до восьми лет, родителям которых разрешается пребывать в стационаре бесплатно.
Тем самым депутаты хотят расширить возможности родителей, которые могут находиться с детьми в стационаре «без взимания платы за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания».