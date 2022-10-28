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В Госдуме рассмотрят новые правила допуска водителей к управлению автомобилями
Поправки предусматривают, что Госавтоинспекция автоматически сможет прекращать действие «прав» водителей.

Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в закон «О безопасности дорожного движения», предусматривающий изменение допуска к управлению транспортными средствами. Об этом пишет «Коммерсант».

Поправки предусматривают, что Госавтоинспекция автоматически сможет прекращать действие «прав» водителей, у которых есть противопоказания. Водительские медсправки планируют перевести в электронный вид для передачи в базу данных Минздрава. Этой информацией уже будут пользоваться в Госавтоинспекции.

В случае, если поправки одобрят, справки не придется никуда относить и ГИБДД сама сможет запрашивать информацию. При этом инспекция сможет сама аннулировать «права» при выявлении какого-либо заболевания.

Кроме того, предлагается изменить правило допуска россиян к управлению определенными транспортными средствами. Согласно второму законопроекту, который планируют рассмотреть, невозможно будет получить автобусные категории D и D1, если человек минимум год не управляет легковым автомобилем или грузовиком. Приехавших в страну водителей обяжут менять удостоверения на российские не позже, чем через год после получения вида на жительства в России или паспорта.

Комитет по транспорту поддержал законопроекты для принятия в первом чтении, указав на необходимость доработок. Глава комитета Евгений Москвичев в заключении раскритиковал норму, согласно которой водителя лишат «прав» в случае, если в течение двух месяцев он не прошел подтверждающее медосвидетельствование после обнаружения признаков противопоказания к вождению. По его словам, признаки может выявить любой медработник. Он отметил, что два месяца — это малый срок для подтверждающий проверки, особенно для удаленных регионов, где не хватает специалистов. Он предложил сохранить практику, когда водителя на внеочередное освидетельствование направляет врач только при обследовании и лечении.