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В Гидрометцентре предупредили о похолодании
По словам синоптиков, придет активный антициклон, который будет перемещаться по северному побережью Европейской России и принесет небольшое потепление, а затем похолодание.

В конце недели в Москву придет похолодание. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По словам синоптиков, придет активный антициклон, который будет перемещаться по северному побережью Европейской России и принесет небольшое потепление, а затем похолодание.

Отмечается, что днем в субботу, 29 октября, ожидается до +7, +12 градусов. В этот день также возможны небольшие дожди.

В воскресенье также спрогнозировали осадки, ночь и утро 30 октября будут теплыми. Днем ожидается холодный фронт, из-за которого ветер усилится до 18 метров в секунду, а также понизится температура. Отмечается, что утром в понедельник, показания термометров окажутся в интервале от -3 до +2 градусов. В ночь на 1 ноября также ожидаются осадки, в том числе снег и мокрый снег, на дорогах образуется гололедица.

«Днем в понедельник всего лишь 0, +5 градусов и пока еще ветрено. Значения средней суточной температуры воздуха будут близки к норме», — отметили в Гидрометцентре.

Во вторник днем температура может повыситься на два-три градуса, но ночью также ожидаются заморозки.