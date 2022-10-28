В центре Рязани насмерть сбили мужчину

На Первомайском проспекте сбили пешехода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в пятницу, 28 октября, примерно в 9:30 на Первомайском проспекте у дома № 33. По предварительной информации, водитель 1978 года рождения на фуре «МАЗ» сбил мужчину, который пересекал дорогу не по «зебре». Пешеход погиб. Его личность не установлена.

На месте работает полиция, уточняются подробности происшествия.

Позже появились кадры с места ДТП.