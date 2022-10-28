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Траты россиян на антидепрессанты с начала года выросли на 70%
Отмечается, что за последние месяцы также увеличилось количество обращений к психологам и психиатрам.

За девять месяцев 2022 года россияне потратили на антидепрессанты и успокоительные почти 19 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщил оператор системы «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По данным Центра развития перспективных технологий, с января по сентябрь 2022 года россияне купили 108 млн упаковок успокоительных и 8,4 млн упаковок антидепрессантов. Это на 44 и 48% больше, чем годом ранее. Общие траты на антидепрессанты выросли с начала года на 70%.

Антидепрессанты чаще всего покупали жители Москвы и Санкт-Петербурга, успокоительные наиболее популярны в Псковской, Тверской и Тамбовской областях. Врачи объясняют тенденцию повышением общей тревожности населения.

Отмечается, что за последние месяцы также увеличилось количество обращений к психологам и психиатрам.