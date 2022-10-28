Стало известно, сколько хотят зарабатывать россияне

Аналитики называют желаемые зарплаты в среднем по стране: у мужчин — 193 800 рублей, у женщин — 135 900 рублей.

Согласно данным исследования, в среднем жители России хотели бы получать 163 тысяч рублей в месяц, пишет RT со ссылкой на исследования сервиса «Работа.ру».

Аналитики называют желаемые зарплаты в среднем по стране: у мужчин — 193 800 рублей, у женщин — 135 900 рублей.

«В Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в 201 300 рублей, а женщины — в 144 600 рублей», — отмечается в исследовании.

В опросе приняли участие три тысячи человек старше 18 лет из всех регионов страны.