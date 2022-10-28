СК: на восстановление городов ЛДНР потребуется 223 миллиарда рублей

По подсчетам ведомства, это более 500 соцобъектов, объектов гражданской инфраструктуры и почти десять тысяч многоквартирных жилых домов и домов частного жилого сектора.

На восстановление городов ЛНР и ДНР после украинских обстрелов уйдет 223 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщила пресс-служба С. К. России .

Следователи обследовали Мариуполь, Рубежный, Северодонецк, Счастье, Кировск, Стаханово, Красный Луч, а также станицы Луганской Станично-Луганского района и город Алчевск.

По подсчетам ведомства, это более 500 соцобъектов, объектов гражданской инфраструктуры и почти десять тысяч многоквартирных жилых домов и домов частного жилого сектора. Экспертиза показала, что на восстановление этих территорий уйдет более 223 миллиардов рублей.

Размер причиненного ущерба продолжат устанавливать.