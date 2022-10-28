Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
Сбт, 29
10°
Вск, 30
11°
ЦБ USD 61.53 0.17 29/10
ЦБ EUR 61.13 -0.44 29/10
Нал. USD 64.11 / 67.49 28/10 16:25
Нал. EUR 62.9 / 65.99 28/10 16:25
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
4 часа назад
319
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
9 758
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
8 115
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
11 063
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Рязанскому наркодиллеру грозит пожизненный срок за убийство несовершеннолетней подельницы

В Рязани будут судить наркодилера за убийство несовершеннолетней подельницы. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что обвиняемый решил заняться распространением наркотиков. Он предложил несовершеннолетней знакомой заниматься сбытом наркотиков совместно. В дальнейшем, узнав, что она склонна к воровству, а также опасаясь, что она может рассказать о его преступных намерениях, решил ее убить.

Для этого он арендовал в центре Рязани квартиру, в которую в один из дней января 2021 года пригласил потерпевшую. Он заявил, что хочет передать ей партию товара для последующего сбыта. После того, как девушка зашла в квартиру, он задушил ее и решил избавиться от тела.

Однако вскоре мужчину задержали.

Мужчина дал признательные показания. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.