Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Следующая рабочая неделя в России будет на один день короче из-за Дня народного единства. Об этом РИА Новости сообщила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Специалист напомнила, что дни с 1 по 3 ноября будут рабочими. 3 ноября — предпраздничный день и работу могут сократить на час.

Также эксперт отметила, что зарплату сотрудникам, получающим оклад, снижать нельзя, несмотря на праздничные дни. Привлечь сотрудников к работе в выходные можно, когда речь идет о предотвращении аварий и катастроф. По словам специалиста, за это работник может по своему желанию получить оплату в двойном размере, либо в одинарном плюс дополнительный выходной.

Нечаева объяснила, что правило не распространяется на работников со сменным графиком. Для них не оплачиваются дополнительно суббота и воскресенье, однако смены в нерабочие праздничные дни должны оплачиваться в двойном размере.

За неисполнение требований работодателю грозит штраф.