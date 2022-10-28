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РБК: российские банки начнут установку терминалов для карт «Мир» за рубежом
Первые терминалы появятся в Турции и ОАЭ. В первую очередь их установят в отелях и крупных магазинах.

Два крупных российских банка начнут установку POS-терминалов для карт «Мир» за рубежом. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщило РБК.

Первые терминалы появятся в Турции и ОАЭ. В первую очередь их установят в отелях и крупных магазинах.

«Мы видим спрос в странах, куда сохранился и вырос поток наших туристов. Рассматриваем возможности обслуживания зарубежных торгово-сервисных предприятий», — заявил собеседник издания.

В настоящее время карты «Мир» принимают во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Еще с рядом стран ведутся переговоры по внедрению российской платежной системы. Речь идет о Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке и Китае. Также есть предпосылки, что карты «Мир» вскоре начнут принимать в Египте, Таиланде, Иране, Индонезии, Индии, Венесуэле, на Кубе, на Маврикии, в Нигерии, Эфиопии.