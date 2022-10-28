Путин принял участие во встрече лидеров стран ОДКБ по видеосвязи

О заседании лидеров ОДКБ сообщил премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, там обсуждают ситуацию на границе с Азербайджаном, а также меры помощи Армении и результаты работы миссии ОДКБ.

Президент Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран ОДКБ по видеосвязи. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили РИА Новости.

О заседании лидеров ОДКБ сообщил премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, там обсуждают ситуацию на границе с Азербайджаном, а также меры помощи Армении и результаты работы миссии ОДКБ.

Ранее президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия поддержит любой выбор армянского народа. Он добавил, что «если армянский народ и армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно». После этого Пашинян согласился работать над урегулированием ситуации с Азербайджаном на предложенных Россией принципах.