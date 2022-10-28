Пользователей Telegram предупредили о новой уловке мошенников

Злоумышленники маскируются под чат «Избранное», чтобы получить доступ к данным пользователей.

Мошенники придумали новый способ красть данные в Telegram. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт Тимур Порошин.

Злоумышленники маскируются под чат «Избранное», чтобы получить доступ к данным пользователей.

Эксперт пояснил, что мошенники ставят иконку папки «Избранное» на фото своего профиля в мессенджере и добавляются к жертве. По словам Порошина, эта уловка рассчитана на невнимательность пользователя, который будет добавлять туда какие-либо фотографии, пароли или прочие личные данные.

Чтобы распознать поддельную папку, нужно проверить наличие значка телефонной трубки у контакта. Если такой символ отсутствует, а открываются все фотографии и другие данные, то это настоящая папка «Избранное».