Под Архангельском военный «КамАЗ» въехал в колонну срочников
В Архангельской области контрактник наехал на колонну срочников. Погибли два человека, ещё 11 военнослужащих пострадали.
В Архангельской области контрактник за рулем «КамАЗа» наехал на колонну срочников, пишет
ДТП произошло на полигоне недалеко от города Мирный. Военный «КАМАЗ», которым управлял 22-летний Исрапил, наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы. Один человек погиб сразу, ещё один скончался позже, в больнице. Еще 11 человек с различными травмами доставили в больницу Минобороны.
В обстоятельствах происшествия разбираются военные следователи.