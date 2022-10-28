Под Архангельском военный «КамАЗ» въехал в колонну срочников

В Архангельской области контрактник наехал на колонну срочников. Погибли два человека, ещё 11 военнослужащих пострадали.

В Архангельской области контрактник за рулем «КамАЗа» наехал на колонну срочников, пишет Baza. Погибли два человека, ещё 11 военнослужащих пострадали.

ДТП произошло на полигоне недалеко от города Мирный. Военный «КАМАЗ», которым управлял 22-летний Исрапил, наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы. Один человек погиб сразу, ещё один скончался позже, в больнице. Еще 11 человек с различными травмами доставили в больницу Минобороны.

В обстоятельствах происшествия разбираются военные следователи.