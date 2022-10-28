Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
Сбт, 29
10°
Вск, 30
11°
ЦБ USD 61.36 -0.07 28/10
ЦБ EUR 61.57 0 28/10
Нал. USD 64.05 / 64.27 28/10 13:35
Нал. EUR 63.05 / 63.8 28/10 13:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
9 504
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
7 896
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
10 775
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
13 493
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
На Ставрополье силовикам удалось предотвратить теракт

На Ставрополье задержали группу из четырех человек, готовивших теракт, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

«Являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — указано в релизе.

Силовики нашли в тайнике в Предгорном районе огнестрельное оружие, готовые взрывные устройства и компоненты для изготовления новых, а также методическую литературу по организации массовых беспорядков.

По имеющейся информации, подозреваемых задержали. Заведено уголовное дело по статье «Теракт».