На Ставрополье силовикам удалось предотвратить теракт

На Ставрополье задержали группу из четырех человек, готовивших теракт, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

«Являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — указано в релизе.

Силовики нашли в тайнике в Предгорном районе огнестрельное оружие, готовые взрывные устройства и компоненты для изготовления новых, а также методическую литературу по организации массовых беспорядков.

По имеющейся информации, подозреваемых задержали. Заведено уголовное дело по статье «Теракт».