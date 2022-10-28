Мэрия ищет наследников квартиры на Московском шоссе в Рязани

Мэрия ищет наследников квартиры на Московском шоссе в Рязани. Соответствующее сообщение опубликовали в пятницу, 28 октября.

Квартирой № 55 в доме № 55 на Московском шоссе владела Кладченко Людмила Матвеевна, которая умерла 5 августа 2017 года. Наследников и рязанцев, знающих о них, попросили в течение месяца обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Пожалостина, дом № 27, кабинет № 1. Телефон: 27-35-76.

Если претенденты на квартиру не найдутся, то имущество станет муниципальным.