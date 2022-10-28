Медведев назвал условие для стабильной работы энергосистемы Украины

По его словам, покупка Киевом электроэнергии в Словакии приведет к росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев.

Для стабильной работы энергосистемы Украины надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в Конституции России. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале.

По его словам, покупка Киевом электроэнергии в Словакии приведет к росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст стабильности в работе энергосистемы.

«Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом наладится», — заявил Медведев.

Напомним, в нескольких областях Украины отключили электричество после ударов по важным объектам. После этого президент Владимир Зеленский попросил украинцев тратить электричество сознательно.