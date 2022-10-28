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Кадыров сообщил о гибели чеченских бойцов при обстреле в Херсонской области

При обстреле в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы. Их жизни ничего не угрожает», — написал Кадыров.

Он заявил, что на похороны погибших выделят по миллиону рублей, еще 12 миллионов выплатит семьям государство. Раненые получат по три миллиона. Кроме того, для семей погибших мы обеспечиваем паломничество в священную Мекку.

«Мы в неоплатном долгу перед матерями, которые подарили народу таких сыновей», — отметил глава Чечни.