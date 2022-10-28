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Депутат Госдумы обратился в прокуратуру и суд по делу о ДТП с сыном бывшего вице-губернатора Рязанской области

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в прокуратуру и суд по делу о ДТП с сыном бывшего вице-губернатора региона, главы контрольной палаты Рязани Сергея Филимонова. Об этом он написал в Telegram-канале.

Хинштейн назвал ситуацию о том, что суд больше года не начинает рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП с ребенком «запредельной».

«Причина, очевидно, в личности подсудимого», — отметил депутат.

Смертельное ДТП произошло 13 марта 2020 года. В Рязани на улице Новоселов Volkswagen сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу не по «зебре». Ребенка доставили в больницу, где он умер от полученных травм.

После ДТП обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека») предъявили Никите Филимонову — сыну председателя контрольно-счетной палаты Рязани."Ранее мне уже приходилось касаться этой истории. Именно после моего обращения к Генпрокурору уголовное дело было передано из полиции в С. К. Прошлым летом его направили в суд, однако рассмотрение переносится уже в 16-й раз. Объяснить это ничем, кроме вмешательства в правосудие, я лично не могу", — заявил Хинштейн.

В июле 2022 года суд вновь отложил рассмотрение дела по причине болезни одного из родителей погибшего мальчика.

Депутат Госдумы отметил, что уже связался с прокурором Рязанской области, а также направил телеграмму председателю облсуда.

«Считаю происходящее совершенно возмутительным. Со своей стороны буду держать руку на пульсе до победного конца», — заявил Хинтшейн.