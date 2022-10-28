Центробанк спрогнозировал рост инфляции из-за частичной мобилизации
Центробанк прогнозирует рост инфляции из-за частичной мобилизации,
К сообщает ЦБ в своем пресс-релизе, частичная инфляция пока будет сдерживать рост инфляции. Вместе с тем, отмечает Банк России, из-за мобилизации уже растут ограничения на рынке труда по причине сокращения рабочей силы.
Допускается, что в ближайшие месяцы частичная мобилизация может иметь дезинфляционное влияние из-за снижения потребительского спроса, правда в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет увеличения ограничений в экономике в целом", — говорится в релизе.
Регулятор прогнозирует к концу года инфляцию на уровне 12-13%.