Центробанк спрогнозировал рост инфляции из-за частичной мобилизации

Центробанк прогнозирует рост инфляции из-за частичной мобилизации, пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на релиз банка.

К сообщает ЦБ в своем пресс-релизе, частичная инфляция пока будет сдерживать рост инфляции. Вместе с тем, отмечает Банк России, из-за мобилизации уже растут ограничения на рынке труда по причине сокращения рабочей силы.

Допускается, что в ближайшие месяцы частичная мобилизация может иметь дезинфляционное влияние из-за снижения потребительского спроса, правда в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет увеличения ограничений в экономике в целом", — говорится в релизе.

Регулятор прогнозирует к концу года инфляцию на уровне 12-13%.